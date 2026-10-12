Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 11:48
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Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, qəbul oktyabrın 15-i, saat 12:00-da Ağdam Muğam Mərkəzində baş tutacaq.
Qəbulda Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
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