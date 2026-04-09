İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

    Daxili siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 16:40
    İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını təbrik edib

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli həmvətənlər!

    Sizi – Azərbaycanın bütün xristian icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzularımı yetirirəm.

    Azərbaycanda yüzillərdir hökm sürən tolerantlıq mühiti burada məskunlaşmış ayrı-ayrı xalqların, etiqad və inancların mənsubları arasında nümunəvi və harmonik ictimai münasibətlərin bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır. Biz cəmiyyətimizdə tarixən formalaşmış etnik-mədəni müxtəlifliyi, milli-mənəvi dəyərləri və multikultural ənənələri müasir dövlətçiliyimizin unikal sərvəti kimi qiymətləndiririk.

    Hazırda ölkəmizdə demokratik-hüquqi prinsiplərin təmin edilməsi, dilindən, dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsə, o cümlədən xristian icmasına özünəməxsus adət-ənənələrini, dil və mədəniyyətini yaşatmaq üçün geniş imkanlar yaradır. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, xristian həmvətənlərimiz ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatımızda fəal iştirak edir, müstəqil dövlətimizin hərtərəfli inkişafına layiqli töhfələr verirlər.

    Əziz dostlar!

    Dirçəlişin, yeniliyin, mərhəmət və şəfqət duyğularının rəmzi olan Pasxa bayramı hər il Azərbaycanda təntənə ilə qeyd olunur. Bir daha hər birinizə səmimi bayram təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.

    Bayramınız mübarək olsun!"

    İlham Əliyev Pasxa bayramı
    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана
    President Ilham Aliyev congratulates orthodox christian community of Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:55
    Foto

    Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini "Report"un fəaliyyəti ilə tanış olub

    Media
    17:53

    Media: İran və ABŞ arasında danışıqlar aprelin 11-də keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    17:52

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    Digər ölkələr
    17:39

    "Atəşgah Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    17:39

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

    İnfrastruktur
    17:36

    Cəlal Qasımov: "Kapital bazarı məhduddur və özəl emitentlərin sayı azdır"

    Biznes
    17:28

    Amina Abdellatif: "Avropa çempionatında qadın cüdoçulardan gözləntilər böyükdür"

    Fərdi
    17:27

    Son illərin münaqişələri fonunda Azərbaycanın hərbi-siyasi nəticəsi fərqli model kimi diqqət çəkir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:26
    Foto

    Azərbaycanlı məşqçilərə UEFA-nın A kateqoriyalı diplomları təqdim olunub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti