Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо православной христианской общине Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас – всю христианскую общину Азербайджана - со священным праздником Пасхи, выражаю всем вам пожелания счастья и благополучия.

Атмосфера толерантности, царящая в Азербайджане на протяжении веков, сыграла исключительную роль в установлении образцовых и гармоничных общественных отношений между проживающими здесь представителями разных народов, религий и вероисповеданий. Мы расцениваем этнокультурное разнообразие, национально-духовные ценности и мультикультуральные традиции, исторически сформировавшиеся в нашем обществе, как уникальное достояние нашей современной государственности.

Обеспечение в нашей стране демократическо-правовых принципов создает каждому, независимо от языка, религии и этнической принадлежности, в том числе христианской общине, широкие возможности для сохранения своих традиций, языка и культуры. С удовлетворением хочу отметить, что наши соотечественники-христиане активно участвуют в общественно-политической, социально-культурной жизни, вносят достойный вклад во всестороннее развитие нашего независимого государства.

Дорогие друзья!

Праздник Пасхи, являющийся символом возрождения, обновления, чувства милосердия и сострадания, ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане. Еще раз передаю всем вам свои искренние праздничные поздравления, желаю вашим семьям процветания, вашим домам - достатка.

С праздником!"