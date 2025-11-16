Azərbaycanda silah istehsalının erkən mərhələləri - Qərbi Azərbaycan Xronikası
- 16 noyabr, 2025
- 02:35
Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında "İrsimiz" rubrikasının növbəti buraxılışı hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, buraxılışda tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səbuhi Əhmədov Azərbaycanda silah istehsalının qədim tarixi, erkən mərhələləri, döyüş arabaları və cəngavər dəstələri haqqında danışıb.
O, Azərbaycanda daş dövrünün silahları, istehsal olunan ox ucluqlarının əsas cəhətlərindən söz açıb və deyib ki, mezolitdə ox ucluqları istehsalı texnologiyanın başlanğıcı sayılır: "Azərbaycanda tunc dövründə qılınc və xəncər sənətkarlığı olub. O dövrə aid iki metrə yaxın döyüşçülərin qəbirləri tapılıb. Tunc bilərziklər təltif və status nişanəsi idi".
Onun sözlərinə görə, at dəfnləri süvari dəstələrin yaranma tarixini üzə çıxardı: "Arxeloji sübutlar göstərir ki, Azərbaycanda döyüş arabaları və cəngavər dəstələri olub. Azərbaycanda silah istehsalının qılınc ustalığı və döyüş təliminin rolu böyükdür".
S.Əhmədov silah materiallarının transformasiyası, qəbiristanlıqların yan-yana yerləşməsinin mənası, tunc dövrünün bəzəkləri, qəbir kompleksi, kişilərin status atributları, süvariliyin təzahürləri, arxeoloji qazıntılardan çıxan silah nümunələri ilə bağlı maraqlı faktlar açıqlayıb.
Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulmasından, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, xaçdaşlar, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.
Həmçinin Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanla bağlı dediyi "XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir daha onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır, şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin" fikrini əsas tutaraq Qərbi Azərbaycan İcmasının hazırladığı Qayıdış Konsepsiyasından irəli gələn vəzifələrin təbliğidir.
Bundan əlavə, Qərbi Azərbaycanla bağlı tarixçilərin, araşdırmaçıların düşüncələrini, deportasiyaya məruz qalmış şəxslərin həyat hekayəsini işıqlandırmaqdır.