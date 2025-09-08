Ağdərənin Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Ağdərəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 105 nəfərdən ibarət 29 ailə köçürülür.

    Köç edən ailələr ölkənin müxtəlif bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Qeyd edək ki, bu köçlə Vəngli kəndinə köçürülən ailələrin sayı 51-ə (158 nəfər) çatacaq.

