    Внутренняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 13:37
    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на этом этапе в село переселяются 29 семей (105 человек), ранее проживавшие в различных регионах страны. 

    Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 51 (158 человек).

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

