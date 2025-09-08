В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей
- 08 сентября, 2025
- 13:37
В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей.
Как сообщает корреспондент Report из Агдере, на этом этапе в село переселяются 29 семей (105 человек), ранее проживавшие в различных регионах страны.
Таким образом, число вернувшихся в село Венгли семей достигнет 51 (158 человек).
