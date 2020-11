Prezidentin köməkçisi ermənilərin əldəqayırma raket sistemlərini nümayiş etdirib

“Hazırda azad olunmuş Füzulidəyik. Bu, Ermənistan ordusunun əhalinin sıx yaşadığı kəndlərə qarşı istifadə etdiyi əldəqayırma raket qurğusudur”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev tvitterdə yazıb.

O bildirib ki, bu cür əldəqayırma sistemlər əsasən Suriyada istifadə olunurdu: “Ermənilər Yaxın Şərqdən muzdluları cəlb edirdilər”.