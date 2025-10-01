COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur
Qadın liderliyi ambisiyalar boşluğunu bağlamaq və 1,5°C hədəfinə çatmaq üçün ən sürətli, ədalətli və effektiv yollardan biridir.
"Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, ev, yerli iqtisadiyyat və qlobal şəbəkələrdə qadınlar və qızlar iqlim dəyişikliyinin təsirlərindən ən çox əziyyət çəkənlər olublar:
"Kənd təsərrüfatından tutmuş su təhlükəsizliyinə, dağıntılardan sağlamlığa qədər, onlar tez-tez ən ağır risklərlə üz-üzə qalırlar. Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasətlər daha effektiv olur. Paris Sazişi və Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030 Gündəliyi heç kimi kənarda qoymamağı vəd edir. Bu o deməkdir ki, qadınlar və qızlar, hər bir ölkədə, hər bir icmada iqlim siyasətlərini formalaşdıra, maliyyəyə çıxış əldə edə və aşağı emissiyalı, iqlimə davamlı gələcəyə keçid prosesində ədaləti təmin edə bilməlidirlər".
M.Babayev bildirib ki, COP29-da ölkələr gender proqramını daha 10 il davam etdirmək öhdəliyini götürüb.
"Bu, BMT və tərəfdaşlarımızın güclü çağırışı idi. Biz həmçinin gender üzrə yeni fəaliyyət planı hazırlamağa razılaşdıq. Bu plan qadınların ehtiyaclarının iqlim tədbirlərinə necə əks etdiriləcəyini göstərməkdə və qadınların prosesdə tam iştirakını dəstəkləməkdə mühüm rol oynayacaq. Bakı Maliyyə Yolu üzrə razılaşmamız qadınlar və qızların iqlim maliyyəsinin imkanlarından tam şəkildə faydalanmalarını təmin edir. Buna görə də Bakıda başladığımız iş qlobal hərəkat kimi davam etməlidir. Gələcəyə baxaraq, biz bu öhdəlikləri gücləndirməliyik. Qadınların qarşısında hələ də duran baryerləri aradan qaldırmalıyıq. İqlim maliyyəsinin imkanları, texnologiya və təlimlər bütün regionlarda qadınlara və qızlara əlçatan olmalıdır".