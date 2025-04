COP29 sədrliyi ANG ilə danışıqlar aparıb

COP29 komandası Tanzaniyanın iqlim üzrə Afrika Danışıqlar Qrupuna (ANG) sədrliyi ilə bağlı dəstəyini ifadə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

AGN-in strateji müşavirəsi COP29 sədrliyinin iştirakı ilə Zanzibarda keçirilib.

“COP29 sədrliyi qitənin xüsusi statusunu təsdiqləyib. İqlim birliyi üzrə Bakı paktını və Fəaliyyət Proqramı təşəbbüslərini COP30-a qədər real tərəqqiyə çevirməyi öhdəsinə götürüb”, - paylaşımda qeyd edilib.