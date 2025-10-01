İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bahar Muradova: Kəndlərdə qadınların "yaşıl sahibkarlıq" təşəbbüslərinə çıxışları yaxşılaşdırılmalıdır

    COP29
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:09
    Bahar Muradova: Kəndlərdə qadınların yaşıl sahibkarlıq təşəbbüslərinə çıxışları yaxşılaşdırılmalıdır

    Kənd yerlərində qadınların "yaşıl sahibkarlıq" təşəbbüslərinə çıxışları yaxşılaşdırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişmələrindən ən çox qadın və uşaqlar əziyyət çəkir:

    "İqlim dəyişmələri səbəbindən 80 faiz qadın və uşaq evlərini tərk edib. Buna baxmayaraq, yenə də iqlim dəyişmələri ilə ən çox mübarizə aparmağa can atanlar da qadınlardır".

    B.Muradova bildirib ki, son beş ildə minlərlə qadın maliyyə savadlılığına, məşğulluğa cəlb olunub:

    "Qadınların liderliyini artırmaq və gender bərabərsizliyini aradan qaldırmaq üçün gələcəkdə də bir sıra addımlar atılmalıdır. İlk növbədə qadınların iqlim siyasəti üzrə qərar qəbul etmə səviyyəsində iştirakını gücləndirmək lazımdır. Daha sonra kənd yerlərində qadınların "yaşıl sahibkarlıq" təşəbbüslərinə çıxışları yaxşılaşdırılmalıdır. Uşaqlar üçün də maarifləndirmə tədbirləri gücləndirilməlidir".

    Bahar Muradova İqlim həftəsi BCAW2025 qadınlar

    Son xəbərlər

    18:33

    III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilib

    Fərdi
    18:31

    AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarır

    İnfrastruktur
    18:24

    Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:22

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olub

    Fərdi
    18:22

    Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

    Hadisə
    18:18

    Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidir

    Digər ölkələr
    18:09
    Foto

    ETSN və FAO arasında ətraf mühit məsələləri müzakirə olunub

    Ekologiya
    18:07

    Altı milyon manat mənimsəməyə görə həbs edilən maliyyə xidmət rəisinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:02

    Tələbələr və təqaüdçülər üçün ictimai nəqliyyatda güzəştlər hansı formada olacaq? - VİDEO

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti