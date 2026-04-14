"Respublika Diaqnostika Mərkəzi" bu il görəcəyi işləri müzakirə edəcək
Biznes
- 14 aprel, 2026
- 10:23
İyunun 12-də, saat 15:00-da "Respublika Diaqnostika Mərkəzi" ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Cəmiyyətin inzibati binasının yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 147 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin 2025-ci il üzrə illik hesabatının, mənfəət və xərc hesabatının təsdiq edilməsi, 2026-cı ildə görüləcək işlərin və digər məsələlərin müzakirəsi daxildir.
"Respublika Diaqnostika Mərkəzi" 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,415 milyon manatdır.
