"PAŞA Holdinq": Güclü liderlər yetişdirmək istəyirik
- 21 sentyabr, 2026
- 09:58
"PAŞA Holdinq" MMC Azərbaycanda və fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə güclü liderlər yetişdirmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, holdinqin baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə dəstəyi, SOCAR və İspaniyanın IE Universitetinin tərəfdaşlığı ilə Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin "AZEMBA" proqramının açılışında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu ilin aprel ayında "PAŞA Holdinq", SOCAR və IE Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb: "Cəmi bir neçə ay sonra isə biz artıq ilk qrupumuzu salamlayırıq. Düşünürəm ki, proqramın bu qədər operativ şəkildə həyata keçirilməsi bütün tərəflərin yüksək öhdəlik və fədakarlığından xəbər verir. Şəxsən mənim üçün bugünkü günün əhəmiyyəti yeni bir akademik proqramın işə salınmasından daha böyükdür. Biz biznesdə və dövlət siyasətində infrastruktur, texnologiya və kapital haqqında çox danışırıq. Sözsüz ki, bunların hamısı böyük əhəmiyyət kəsb edir, lakin onların heç biri təkbaşına dəyər yarada bilməz. Dəyəri əsaslandırılmış biznes qərarı verən, komandaları arxasınca aparan, həmin qərarları icra edən şirkət və təşkilatlar quran insanlar yaradır. Rəhbər şəxslər üçün təhsilin vacibliyi də məhz bundadır. Bu, xüsusilə Azərbaycanın öz inkişafının növbəti mərhələsinə qədəm qoyduğu bir vaxtda böyük əhəmiyyət daşıyır. Liderlərimizin keyfiyyəti şirkətlərimizin keyfiyyətinə, yekunda ölkəmizin rəqabət qabiliyyətinə təsir göstərəcək".
C.Qasımov qeyd edib ki, "PAŞA Holdinq"də liderliyin inkişafı uzun müddətdir ki, əsas prioritetlərdən biridir: "Biz Azərbaycan və fəaliyyət göstərdiyimiz bütün ölkələrdə güclü liderlər yetişdirmək istəyirik. Təcrübədən də bilirik ki, liderlik yalnız təlimlər vasitəsilə formalaşmır. Liderlik bilik təcrübə ilə birləşdikdə, fərziyyələr sual altına alındıqda və insanlar cavabların aydın olmadığı çətin situasiyalarda düzgün mühakimə yürütməyi öyrəndikdə inkişaf edir. Bu proqram məhz belə bir mühit yaradır. O, IE Universitetinin akademik standartlarını və beynəlxalq baxışını Azərbaycana gətirir, eyni zamanda bunları ölkəmizin reallıqları, yerli biznes ictimaiyyətimizin praktiki təcrübələri və iddiaları ilə əlaqələndirir".
"Bu proqramı "PAŞA Holdinq"in 20 illik yubileyi ilində işə salmağımız mənim üçün xüsusilə əlamətdardır. Biz geri baxaraq qurduğumuz biznesləri, etdiyimiz investisiyaları və inkişafına kömək etdiyimiz insanları görə bilərik. Lakin növbəti 20 ilimiz təşkilat olaraq öyrənməyə nə dərəcədə davam edəcəyimizdən və yetişdirəcəyimiz liderlərin keyfiyyətindən daha çox asılı olacaq. Ümid edirəm ki, "Executive MBA Bakı" nəşri iki tərəf arasında həqiqi bir körpüyə çevriləcək. Bu proqram Madriddən Bakıya bilik və beynəlxalq təcrübə gətirməklə yanaşı, Azərbaycanın və daha geniş regionun təcrübə və ideyalarının da beynəlxalq dialoqun bir hissəsinə çevrilməsinə imkan yaratmalıdır. Biz özümüzü yalnız qlobal biliyin qəbul edən tərəfi kimi görməməliyik. Artıq vaxtıdır ki, biz də bu bilik və təcrübəyə öz töhfəmizi verək",- deyə holdinq rəsmisi əlavə edib.