"Neftqazmaş"ın mənfəəti bölüşdürüləcək
Biznes
- 01 may, 2026
- 10:38
İyunun 16-da, saat 17:00-da "Neftqazmaş" ASC-nin səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, I Zabrat qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 29 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə səhmdar cəmiyyətinin 2025-ci il üzrə maliyyə-təsərüffat fəaliyyəti haqqında hesabatının təsdiq edilməsi, nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, eləcə də mənfəətinin bölüşdürülməsi daxildir.
Xatırladaq ki, "Neftqazmaş" 2002-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 768 min manatdır.
