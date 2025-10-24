Nazir: "TDT-də qarşılıqlı sərmayələrin genişlənməsi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"
24 oktyabr, 2025
- 12:21
Ticarət əlaqələrinin dərinləşməsi ilə yanaşı, Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr arasında qarşılıqlı sərmayə fəaliyyətinin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən TDT-nin Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci Toplantısında deyib.
Onun sözlərinə görə, ümumi kapitalı 600 milyon ABŞ dolları olan Türk İnvestisiya Fondu, Türk dövlətləri tərəfindən təsis edilmiş ilk birgə maliyyə institutudur: "Bütün bunlar üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək, strateji sahələrə investisiyaları artırmaq və regional inkişafı dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Həmçinin, Azərbaycan Özbəkistan, Qırğızıstan və Qazaxıstanla birgə ikitərəfli investisiya fondları yaradıb. Bu mexanizmlər ölkələrimiz arasında kapital axınının artmasına, sənaye layihələrinin birgə maliyyələşdirilməsinə və qarşılıqlı sərmayə təşəbbüslərinin reallaşmasına şərait yaradır".
Nazir qeyd edib ki, son illərdə TDT çərçivəsində çoxtərəfli münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir, bu da ölkələrin iqtisadiyyatlarına əhəmiyyətli töhfə verir: "Azərbaycan TDT-yə üzv olan bütün ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq və ya müttəfiqlik münasibətləri qurub. Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın TDT ölkələri ilə ticarət dövriyyəsində artım dinamikası davam edib. Dövlət başçıları tərəfindən bu dinamikanın daha da yüksəldilməsi qarşıya məqsəd kimi qoyulub. Bu kontekstdə, Azərbaycan Türk dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi və qarşılıqlı ticarətin asanlaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atır".
Onun sözlərinə görə, hazırda ölkəmiz ilə Türkiyə arasında Preferensial Ticarət Sazişi, eləcə də digər üzv dövlətlərlə azad ticarət sazişləri qüvvədədir: "Bu sazişlər çərçivəsində qarşılıqlı ticarət əməliyyatlarında güzəştli rejimlər tətbiq edilir, bu isə region daxilində mal dövriyyəsinin və iqtisadi inteqrasiyanın sürətlənməsinə mühüm töhfə verir. Belə sazişlər Türk dövlətləri arasında istehsal zəncirlərinin birləşdirilməsinə, birgə sənaye və ixrac layihələrinin genişlənməsinə, həmçinin ticarətin daha liberal və səmərəli əsasda aparılmasına şərait yaradır".