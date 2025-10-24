İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Nazir: "TDT-də qarşılıqlı sərmayələrin genişlənməsi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib"

    Biznes
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:21
    Nazir: TDT-də qarşılıqlı sərmayələrin genişlənməsi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib
    Mikayıl Cabbarov

    Ticarət əlaqələrinin dərinləşməsi ilə yanaşı, Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələr arasında qarşılıqlı sərmayə fəaliyyətinin genişlənməsi iqtisadi inteqrasiyanın vacib istiqamətinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən TDT-nin Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci Toplantısında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ümumi kapitalı 600 milyon ABŞ dolları olan Türk İnvestisiya Fondu, Türk dövlətləri tərəfindən təsis edilmiş ilk birgə maliyyə institutudur: "Bütün bunlar üzv dövlətlər arasında qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək, strateji sahələrə investisiyaları artırmaq və regional inkişafı dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Həmçinin, Azərbaycan Özbəkistan, Qırğızıstan və Qazaxıstanla birgə ikitərəfli investisiya fondları yaradıb. Bu mexanizmlər ölkələrimiz arasında kapital axınının artmasına, sənaye layihələrinin birgə maliyyələşdirilməsinə və qarşılıqlı sərmayə təşəbbüslərinin reallaşmasına şərait yaradır".

    Nazir qeyd edib ki, son illərdə TDT çərçivəsində çoxtərəfli münasibətlər yüksələn xətt üzrə inkişaf edir, bu da ölkələrin iqtisadiyyatlarına əhəmiyyətli töhfə verir: "Azərbaycan TDT-yə üzv olan bütün ölkələrlə strateji tərəfdaşlıq və ya müttəfiqlik münasibətləri qurub. Bu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycanın TDT ölkələri ilə ticarət dövriyyəsində artım dinamikası davam edib. Dövlət başçıları tərəfindən bu dinamikanın daha da yüksəldilməsi qarşıya məqsəd kimi qoyulub. Bu kontekstdə, Azərbaycan Türk dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi və qarşılıqlı ticarətin asanlaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atır".

    Onun sözlərinə görə, hazırda ölkəmiz ilə Türkiyə arasında Preferensial Ticarət Sazişi, eləcə də digər üzv dövlətlərlə azad ticarət sazişləri qüvvədədir: "Bu sazişlər çərçivəsində qarşılıqlı ticarət əməliyyatlarında güzəştli rejimlər tətbiq edilir, bu isə region daxilində mal dövriyyəsinin və iqtisadi inteqrasiyanın sürətlənməsinə mühüm töhfə verir. Belə sazişlər Türk dövlətləri arasında istehsal zəncirlərinin birləşdirilməsinə, birgə sənaye və ixrac layihələrinin genişlənməsinə, həmçinin ticarətin daha liberal və səmərəli əsasda aparılmasına şərait yaradır".

    Mikayıl Cabbarov Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Son xəbərlər

    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    13:24

    Almatıda Türk kreativ iqtisadiyyat forumu keçiriləcək

    Biznes
    13:23

    İstanbul Arbitraj Mərkəzi azərbaycanlı arbitrajları öz işinə cəlb edəcək

    Xarici siyasət
    13:20

    Sandu Moldova, Rumıniya və ABŞ vətəndaşlığı olan biznesmeni Baş nazir vəzifəsinə irəli sürüb

    Digər ölkələr
    13:17

    Azərbaycanın əsas rəqəmsal mükafatı "NETTY 2025" üçün müraciətlərin qəbulu davam edir!

    İKT
    13:13

    Orban: Macarıstan ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyalarından zərər görmək istəmir

    Digər ölkələr
    13:11

    Təşkilatçı: Qarabağa indiyə kimi 600-dən çox səyahətçi səfər edib

    Xarici siyasət
    13:10

    Deputat: İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcəsində dəyişiklik vətəndaş üçün əlavə maliyyə yükü yaratmır

    Sağlamlıq
    13:09
    Foto

    Xocalı sakini: Arıçılıq təsərrüfatından gələn il bol məhsul götürəcəyimizə inanırıq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti