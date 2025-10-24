Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

Наряду с углублением торговых отношений, расширение взаимной инвестиционной деятельности между странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) стало важным направлением экономической интеграции.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 2-м совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, Тюркский инвестиционный фонд с капиталом 600 млн долларов стал первым совместным финансовым институтом тюркских государств.

"Все это направлено на укрепление взаимного экономического сотрудничества между государствами-членами, увеличение инвестиций в стратегические сферы и поддержку регионального развития. Азербайджан также создал двусторонние инвестиционные фонды с Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. Эти механизмы создают условия для увеличения потока капитала между нашими странами, совместного финансирования промышленных проектов и реализации взаимных инвестиционных инициатив".

Министр отметил, что сотрудничество в рамках ОТГ быстро развивается и приносит странам ощутимую пользу:

"За 9 месяцев этого года продолжилась динамика роста товарооборота Азербайджана со странами ОТГ. Главами государств поставлена цель дальнейшего повышения этой динамики. В данном контексте Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении углубления экономических связей с тюркскими государствами и упрощения взаимной торговли".

Министр напомнил, что между Азербайджаном и Турцией действует Соглашение о преференциальной торговле, а с другими странами - соглашения о свободной торговле. Эти меры облегчают торговлю, ускоряют рост товарооборота и помогают развивать совместные проекты и производство.