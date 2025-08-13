Haqqımızda

Naxçıvanın ixracı 25 %-ə yaxın artıb

Naxçıvanın ixracı 25 %-ə yaxın artıb ​​​​​​​Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi 69 milyon 19 min 990 ABŞ dolları təşkil edib.
Biznes
13 avqust 2025 17:59
Naxçıvanın ixracı 25 %-ə yaxın artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin dəyəri 69 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.

Məlumata görə, ticarət dövriyyəsinin 7,5 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,9 %-i ixracın, 61,5 milyon ABŞ dolları və yaxud 89,1 %-i isə idxalın payına düşüb.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 10,2 %, o cümlədən idxal 13,1 % azalıb, ixrac isə 24,8 % artıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi