Naxçıvanın ixracı 25 %-ə yaxın artıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsinin dəyəri 69 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, ticarət dövriyyəsinin 7,5 milyon ABŞ dolları və yaxud 10,9 %-i ixracın, 61,5 milyon ABŞ dolları və yaxud 89,1 %-i isə idxalın payına düşüb.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 10,2 %, o cümlədən idxal 13,1 % azalıb, ixrac isə 24,8 % artıb.