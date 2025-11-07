Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 8 %-ə yaxın artıb
07 noyabr, 2025
14:49
Bu il noyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə uçotda 53 min 4929 vergi ödəyicisi olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,8 % çoxdur.
Vergi ödəyicilərinin 94,8 %-i fiziki şəxslər, 5,2 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar olub. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 8 %, şirkətlərin sayı isə 4,7 % artıb.
Qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,3 % artaraq 1 713 vahid olub. 10 ayda kommersiya qurumlarının 86,9 %-i elektron, 13,1 %-i kağız daşıyıcısı əsasında qeydiyyata alınıb.
