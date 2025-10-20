İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Naxçıvanda 9 ayda 107 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2025
    • 11:55
    Naxçıvanda 9 ayda 107 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif təyinatlı 107 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyindən bildirilib.

    Məlumata görə, dövlət maliyyə dəstəyi və özəl investisiyalar hesabına reallaşdırılan layihələr arasında xüsusilə çörək və un məmulatları, mebel, tikinti materialları, içki və qida məhsulları istehsalı üzrə yeni müəssisələr xüsusi yer tutur.

    Hazırda muxtar respublika üzrə ümumilikdə 90 layihə çərçivəsində işlər davam etdirilir. Onlardan 38-i yeni yaradılan, 52-si isə mövcud fəaliyyətin genişləndirilməsinə yönəlib.

    Naxçıvan istehsal və xidmət sahəsi İqtisadiyyat Nazirliyi

    Son xəbərlər

    12:03

    Zəngilana köçürülmüş 360 şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    12:01

    Naxçıvanda sahibkarlara investisiya təşviqi sənədi verilib

    Biznes
    12:00

    Azərbaycanın geotermal istilik potensialı açıqlanıb

    Energetika
    11:59

    Naxçıvanda sahibkarlara 9 ayda 36 lisenziya verilib

    Biznes
    11:57

    Dünya çempionatında Azərbaycanı 9 taekvondoçu təmsil edəcək

    Fərdi
    11:55

    Naxçıvanda 9 ayda 107 istehsal və xidmət sahəsi fəaliyyətə başlayıb

    Biznes
    11:51

    İsveç millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    11:47

    Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    11:45

    Ermənistanda mer və daha yeddi nəfər rüşvət almaqda ittiham olunur - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti