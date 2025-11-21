İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İsveçrə səfiri: "Azərbaycan ilə iqtisadi münasibətlərinin güclənməsi üçün böyük potensial var"

    Biznes
    • 21 noyabr, 2025
    • 17:22
    İsveçrə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərinin güclənməsi üçün böyük potensial var.

    "Report" Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə (AZPROMO) istinadən xəbər verir ki, bunu İsveçrənin Azərbaycandakı səfiri Tomas Ştəli agentliyinin icraçı direktoru Yusif Abdullayev ilə görüşdə bildirib.

    T.Ştəli iki ölkə investisiya əməkdaşlığının gələcək perspektivlərini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycan və İsveçrə şirkətləri arasında tərəfdaşlıq imkanlarının müəyyən edilməsi, qarşılıqlı səfərlərin təşkili və biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi üzrə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə İsveçrə investisiyalarının cəlbi imkanları müzakirə edilib.

    Görüş zamanı Y.Abdullayev agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, Azərbaycan və İsveçrə arasında investisiya əməkdaşlığının hazırkı vəziyyəti və inkişaf dinamikası barədə məlumat verib. Bundan başqa, qarşı tərəfə bu ilin sentyabrında keçirilmiş I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun nəticələri barədə məlumat təqdim olunub.

