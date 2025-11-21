Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

Имеется большой потенциал для укрепления экономических отношений между Швейцарией и Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штели на встрече с исполнительным директором агентства Юсифом Абдуллаевым.

Штели высоко оценил перспективы инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Стороны провели обмен мнениями по определению возможностей партнерства между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, организации взаимных визитов и расширению деловых контактов. На встрече также обсуждались возможности привлечения швейцарских инвестиций на освобожденные от оккупации территории.

На встрече Абдуллаев предоставил информацию о направлениях деятельности агентства, текущем состоянии и динамике развития инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Кроме того, швейцарской стороне была представлена информация о результатах I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проведенного в сентябре этого года.