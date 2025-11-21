Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 18:04
    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Имеется большой потенциал для укрепления экономических отношений между Швейцарией и Азербайджаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), об этом заявил посол Швейцарии в Азербайджане Томас Штели на встрече с исполнительным директором агентства Юсифом Абдуллаевым.

    Штели высоко оценил перспективы инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Стороны провели обмен мнениями по определению возможностей партнерства между азербайджанскими и швейцарскими компаниями, организации взаимных визитов и расширению деловых контактов. На встрече также обсуждались возможности привлечения швейцарских инвестиций на освобожденные от оккупации территории.

    На встрече Абдуллаев предоставил информацию о направлениях деятельности агентства, текущем состоянии и динамике развития инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Кроме того, швейцарской стороне была представлена информация о результатах I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проведенного в сентябре этого года.

    İsveçrə səfiri: "Azərbaycanla iqtisadi münasibətlərin güclənməsi üçün böyük potensial var"
    Swiss envoy: Great potential exists to boost economic ties with Azerbaijan

    Лента новостей