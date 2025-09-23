İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə vergi münasibətlərinin vahid standartları" yeni redaksiyada təsdiq edilib

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:30
    İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə vergi münasibətlərinin vahid standartları yeni redaksiyada təsdiq edilib

    İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlət Vergi Xidməti "İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə vergi münasibətlərinin vahid standartları"nı yeni redaksiyada təsdiq edib.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, məqsəd fəaliyyət növləri üzrə vergi münasibətlərinə vahid yanaşmanı təmin etmək, uçot məlumatlarını dəqiqləşdirmək və ödəyicilərin öz fəaliyyətlərinə uyğun vergi öhdəlikləri barədə əvvəlcədən məlumatlı olmalarıdır.

    Belə ki, mövcud iqtisadi proseslər nəticəsində yaranan yeni fəaliyyət kodları (növləri) və Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınaraq, bu sənədin yeni redaksiyası təsdiq olunub. Standartların tam mətnini buradan əldə etmək mümkündür.

    Dövlət Vergi Xidməti vahid standartlar iqtisadi fəaliyyət növləri

    Son xəbərlər

    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    14:23

    İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzza şəhərini 640 mindən çox insan tərk edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti