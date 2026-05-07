"Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması
- 07 may, 2026
- 15:34
Mayın 11-də "Bakı Konqres Mərkəzi" MMC-də "Invision Design Talks 2" tədbiri keçiriləcək.
Memarlıq və dizayn dünyasının aparıcı simalarını bir araya gətirən bu platforma, müasir yanaşmaların, innovativ ideyaların və gələcəyin dizayn trendlərinin müzakirəsi üçün xüsusi bir mühit yaradacaq.
"Dizaynın daxildən formalaşdırılması" konsepti ilə təşkil olunan tədbir çərçivəsində beynəlxalq və yerli mütəxəssislər çıxış edəcək:
Spikerlər:
Sinan Kafadar / Metex Mimarlık
Sefer Çağlar / Autoban Mimarlık
Yeşeren Ersan / Yes Architects
Tusi Aliyev / PBA
Prof. Dr. Osman Arayıcı / Moderator
"Invision Design Talks 2" bu il "Seranit Azərbaycan" və "Sinerji Pro"nun ortaq əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. Bu strateji tərəfdaşlıq tədbirin miqyasını genişləndirərək, dizayn və memarlıq sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşmasına töhfə verir.
Tədbir iştirakçıları aparıcı spikerlərin çıxışları vasitəsilə dizaynın gələcəyinə dair yeni baxışlar əldə edəcək, sahədəki son trendlərlə tanış olacaq və peşəkar şəbəkələrini genişləndirmək imkanı qazanacaqlar.
Tədbirin detalları:
📍 Məkan: Bakı Konqres Mərkəzi
📅 Tarix: 11 may 2026
🕒 Proqram: 14:00 – 18:30
Tədbir haqqında:
"Invision Design Talks" memarlıq və dizayn sahəsində innovativ düşüncəni təşviq edən, bilik və təcrübə mübadiləsinə şərait yaradan beynəlxalq səviyyəli platformadır.