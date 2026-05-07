    "Invision Design Talks 2" Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    • 07 may, 2026
    • 15:34
    Invision Design Talks 2 Bakıda keçiriləcək: Dizaynın daxildən formalaşdırılması

    Mayın 11-də "Bakı Konqres Mərkəzi" MMC-də "Invision Design Talks 2" tədbiri keçiriləcək.

    Memarlıq və dizayn dünyasının aparıcı simalarını bir araya gətirən bu platforma, müasir yanaşmaların, innovativ ideyaların və gələcəyin dizayn trendlərinin müzakirəsi üçün xüsusi bir mühit yaradacaq.

    "Dizaynın daxildən formalaşdırılması" konsepti ilə təşkil olunan tədbir çərçivəsində beynəlxalq və yerli mütəxəssislər çıxış edəcək:

    Spikerlər:

    Sinan Kafadar / Metex Mimarlık

    Sefer Çağlar / Autoban Mimarlık

    Yeşeren Ersan / Yes Architects

    Tusi Aliyev / PBA

    Prof. Dr. Osman Arayıcı / Moderator

    "Invision Design Talks 2" bu il "Seranit Azərbaycan" və "Sinerji Pro"nun ortaq əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. Bu strateji tərəfdaşlıq tədbirin miqyasını genişləndirərək, dizayn və memarlıq sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarının formalaşmasına töhfə verir.

    Tədbir iştirakçıları aparıcı spikerlərin çıxışları vasitəsilə dizaynın gələcəyinə dair yeni baxışlar əldə edəcək, sahədəki son trendlərlə tanış olacaq və peşəkar şəbəkələrini genişləndirmək imkanı qazanacaqlar.

    Tədbirin detalları:

    📍 Məkan: Bakı Konqres Mərkəzi

    📅 Tarix: 11 may 2026

    🕒 Proqram: 14:00 – 18:30

    Tədbir haqqında:

    "Invision Design Talks" memarlıq və dizayn sahəsində innovativ düşüncəni təşviq edən, bilik və təcrübə mübadiləsinə şərait yaradan beynəlxalq səviyyəli platformadır.

    16:16

    Azərbaycan və Monqolostanın prokurorluq orqanları informasiya mübadiləsi həyata keçirəcəklər

    Xarici siyasət
    16:15

    Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    16:09

    Bakıda tramvay nəqliyyatını "Bakı Metropoliteni" təşkil edəcək

    İnfrastruktur
    16:07

    Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    16:05

    Banzraqç: Monqolustan və Azərbaycanın Baş Prokurorluqları əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edib

    Xarici siyasət
    16:05

    Mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    16:05

    "BakuBus" və "Bakı Taksi Xidməti" "Bakı Metropoliteni"nə birləşdirilib

    İnfrastruktur
    16:02

    ASF: İndiyədək aqrar sığorta ödənişləri 60 rayonu əhatə edib

    ASK
    15:57
    Foto

    Vəkilliyə qəbul üzrə test imtahanında 315 nəfər uğur qazanıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
