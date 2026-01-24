Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıb
- 24 yanvar, 2026
- 17:05
Ötən il Gürcüstan Azərbaycana 27 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan ixrac edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 2,5 dəfə çoxdur.
Beləliklə Azərbaycan Gürcüstanın iribuynuzlu heyvan ixrac etdiyi ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.
2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrə 68,5 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 25 % çoxdur.
Hesabat dövründə Gürcüstan İraqa 41,45 milyon ABŞ dolları və Özbəkistana 40 min ABŞ dolları dəyərində tədarük həyata keçirib.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstandan xaricə 55 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan göndərilib ki, bunun da 11,2 milyon ABŞ dollarlığı Azərbaycanın payına düşüb.