Gürcüstan Azərbaycana mal-qara satışından gəlirini 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:05
    Ötən il Gürcüstan Azərbaycana 27 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 2,5 dəfə çoxdur.

    Beləliklə Azərbaycan Gürcüstanın iribuynuzlu heyvan ixrac etdiyi ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrə 68,5 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 25 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan İraqa 41,45 milyon ABŞ dolları və Özbəkistana 40 min ABŞ dolları dəyərində tədarük həyata keçirib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstandan xaricə 55 milyon ABŞ dolları dəyərində iribuynuzlu heyvan göndərilib ki, bunun da 11,2 milyon ABŞ dollarlığı Azərbaycanın payına düşüb.

