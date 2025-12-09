İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Germany Trade & Invest": Gələn il Azərbaycan xarici investorlar üçün daha cəlbedici olacaq

    Biznes
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:24
    Germany Trade & Invest: Gələn il Azərbaycan xarici investorlar üçün daha cəlbedici olacaq

    Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının (AHK Azərbaycan) ilə Almaniya ticarət və investisiya təşkilatının (Germany Trade & Invest) birgə hesabatına görə, vergi islahatları və dövlət təşviqləri 2025–2026-cı illərdə Azərbaycanın investisiya cəlbediciliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib.

    Sənəddə Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilən strategiyalar və fəaliyyət planları, biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində irəliləyişlər və iqtisadi sahədə mühüm çağırışların həllində vergi islahatlarının müsbət təsirləri barədə məlumat verilib.

    Hesabatda qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadi diversifikasiyanın genişləndirilməsi üçün atılan addımlar və pandemiyadan sonrakı dövrdə artım dinamikası əks etdirilir və qeyri-neft sektorunda ÜDM-in ortamüddətli dövrdə artımı barədə proqnozlar yer alır. Bildirilir ki, mövcud və ortamüddətli iqtisadi siyasət hədəflərindən biri prioritet investisiya layihələrinə dövlət dəstəyinin vergi, gömrük və ƏDV azadolmalarının tətbiqi ilə təmin edilməsidir. Sənəddə biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün perspektivlər və vergi islahatlarının biznes üçün yaratdığı əlverişli imkanlar təqdim edilir.

    Hesabatda bildirilir ki, "kölgə iqtisadiyyatı"nın məhdudlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən vergi islahatları effektiv nəticələr verir: "Vergi ödəyicilərinin sayı, bəyan edilmiş gəlirlər və ƏDV daxilolmaları artır".

    Sənəddə Almaniya ticarət və investisiya təşkilatının ("Germany Trade & Invest") eksperti Uve Ştroxbaxın fikirləri də yer alır. Ekspert biznes mühitinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən islahatlar barədə bildirib ki, inhisarçı strukturları məhdudlaşdırmaq üçün hazırlanmış yeni tənzimləmələr rəqabət mühitinin təşviqi və dayanıqlı inkişafı dəstəkləyən innovasiya yönümlü mühitin formalaşdırılmasına xidmət edir: "Vergi orqanlarının 2028-ci ilə qədər ortamüddətli strategiyasında kiçik bizneslərin daha sürətli inkişaf edərək orta biznesdən daha effektiv sahibkarlıq subyektlərinə çevrilməsini təmin edəcək təşviqlərin verilməsi nəzərdə tutulur. Bu tədbirlər özəl sektorun gücləndirilməsinə, diversifikasiyanın genişlənməsinə və iqtisadi dayanıqlığın artmasına töhfələr verəcək."

    Hesabatda Azərbaycan hökumətinin vergi güzəştləri, azad ticarət zonaları və Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıqlar vasitəsilə biznes üçün əlverişli mühit yaratdığı vurğulanır. Bildirilir ki, bu tədbirlər Azərbaycanın regional və qlobal ticarət platformasında aparıcı mövqeyə malik olmasını nümayiş etdirir və qabaqcıl həllərlə Avropa və Almaniyanın biznes təmsilçiləri üçün münbit şərait formalaşdırır.

    Hesabat ümumilikdə Azərbaycanın biznes mühitinə xarici baxışı əks etdirir və ölkədə həyata keçirilən vergi islahatlarının müsbət nəticələrini vurğulayır: "Vergi islahatları sahibkarlıq mühitinin son illər daha şəffaf və əlverişli olmasını təmin edib".

    Azərbaycanın vergi sistemində aparılan islahatlar investisiya cəlbediciliyini artırır və iqtisadi dayanıqlılığı gücləndirməklə inkişaf prioritetlərinə mühüm töhfələr verir.

