
    Germany Trade & Invest: В 2026 году Азербайджан станет еще более привлекательным для инвесторов

    Бизнес
    • 09 декабря, 2025
    • 13:11
    Азербайджан в 2025–2026 годах станет значительно более привлекательным для зарубежных инвесторов, благодаря налоговым реформам и государственным стимулам.

    Как сообщает Report, такие выводы представлены в совместном отчете Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK) и Германской организации по торговле и инвестициям (Germany Trade & Invest).

    В документе отмечается, что реализуемые стратегии устойчивого развития, улучшение бизнес-среды и налоговые реформы положительно сказываются на экономике. В отчете подчеркивается рост ненефтяного сектора, расширение экономической диверсификации и позитивные прогнозы по ВВП на среднесрочный период.

    Отдельное внимание уделено мерам по сокращению "теневой экономики". Авторы отмечают, что реформы уже приносят результат: "Увеличивается число налогоплательщиков, растут задекларированные доходы и поступления по линии НДС".

    Эксперт Germany Trade & Invest Уве Штрохбах считает, что новое антимонопольное регулирование создает в Азербайджане более инновационную и конкурентную бизнес-среду:

    "В среднесрочной стратегии налоговых органов до 2028 года предусмотрены стимулы, которые помогут малому бизнесу расти быстрее и стать эффективными предприятиями среднего масштаба. Эти меры укрепят частный сектор, расширят диверсификацию и повысят экономическую устойчивость".

    В отчете также подчеркивается, что налоговые льготы, свободные экономические зоны и стратегическое партнерство с ЕС формируют благоприятные условия для европейских и, в частности, германских компаний: "Реформы делают бизнес-среду в Азербайджане более прозрачной и привлекательной".

    налоговые реформы инвестиции Germany Trade & Invest конкурентоспособность AHK Уве Штрохбах
    "Germany Trade & Invest": Gələn il Azərbaycan xarici investorlar üçün daha cəlbedici olacaq
    Germany Trade & Invest: Azerbaijan to become even more attractive to investors in 2026
    

