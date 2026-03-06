"Evonline.az"da Ramazan endirimi: Daşınmaz əmlak agentlikləri üçün xüsusi paket təqdim edildi
- 06 mart, 2026
- 09:49
Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında onlayn platformalardan istifadə son illərdə sürətlə artmaqdadır.
İstifadəçilər artıq satılıq mənzil və kirayə ev axtarışını daha çox internet üzərindən həyata keçirirlər. Bu sahədə fəaliyyət göstərən yerli platformalardan biri olan https://evonline.az - ev elanları platforması istifadəçilər üçün yeni funksiyalar təqdim etdiyini açıqlayıb.
Platformanın əsas yeniliklərindən biri xəritə üzərində elan axtarışı funksiyasıdır. Yeni sistem vasitəsilə istifadəçilər daşınmaz əmlak elanlarını birbaşa xəritə üzərində pinlər vasitəsilə görə bilirlər. Xəritədə yerləşən pinlərin üzərinə klik etdikdə həmin ərazi üzrə yerləşdirilmiş elan səhifəsinə keçid etmək mümkündür. Bu xüsusiyyət xüsusilə Bakıda kirayə ev elanları və ya satılıq mənzil axtaran istifadəçilər üçün prosesi daha rahat və sürətli edir.
Evonline.az həmçinin daşınmaz əmlak sektorunda fəaliyyət göstərən vasitəçilər və agentliklər üçün xüsusi endirim kampaniyası da elan edib. Kampaniya çərçivəsində daşınmaz əmlak agentlikləri və fərdi vasitəçilər 100 elan yerləşdirmə paketini cəmi 50 manat qiymətinə əldə edə bilirlər. Bu kampaniya vasitəsilə agentliklər daha çox elan yerləşdirərək daha geniş auditoriyaya çıxış əldə edə bilirlər.
Evonline.az platformasında istifadəçilər satılıq mənzillər, kirayə evlər, həyət evləri və müxtəlif növ əmlak elanlarını rahatlıqla tapa bilirlər. Platformada qiymət, otaq sayı, yerləşmə və digər parametrlərə görə filtr imkanları da mövcuddur.
Ekspertlərin fikrincə, daşınmaz əmlak bazarında rəqəmsal platformaların inkişafı həm istifadəçilər, həm də agentliklər üçün daha sürətli və effektiv axtarış imkanları yaradır. Bu cür texnoloji yeniliklər bazarda şəffaflığın artmasına və alıcı ilə satıcı arasında əlaqənin daha operativ qurulmasına kömək edir.
Əlaqə:
Telefon: (+99450) 287 58 28
E-poçt: [email protected]