Çində "Qaşqar - Mərkəzi və Cənubi Asiya" ticarət yarmarkası açılıb

Çində "Qaşqar - Mərkəzi və Cənubi Asiya" ticarət yarmarkası açılıb Avqustun 15-də Qaşqarda (Çinin Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonu) "Qaşqar - Mərkəzi və Cənubi Asiya" ticarət yarmarkasının ("Qaşqar yarmarkası") açılışı olub.
15 avqust 2025 10:08
Çində Qaşqar - Mərkəzi və Cənubi Asiya ticarət yarmarkası açılıb

“Report”un Çinə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, XV yarmarka "Qarşılıqlı əlaqə, qarşılıqlı yardım və qarşılıqlı fayda - birgə müzakirə, birgə tikinti və birgə istifadə" şüarı altında keçirilir.

Builki tədbirin fəxri qonaqları Pakistan və Qırğızıstandır.

Tədbir Sintszyan-Uyğur Muxtar Rayonunun Qaşqar Dairəsi Administrasiyası tərəfindən təşkil olunub və Çinin regionlarından, həmçinin Mərkəzi və Cənubi Asiya ölkələrindən olan iştirakçılar üçün hərtərəfli sərgidir.

Onun əsas missiyası Çin və Mərkəzi Asiya, Cənubi Asiya, Yaxın Şərq və Avropa dövlətləri arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafına kömək etməkdir.

Bu il tədbirdə 40 ölkə və regiondan 181 xarici şirkətin, eləcə də 1120 Çin müəssisəsinin nümayəndələri iştirak edir.

Yarmarka avqustun 17-dək davam edəcək.

