İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    "Baku Electronics"də "Super Cümə" başladı!

    Biznes
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:22
    Baku Electronicsdə Super Cümə başladı!

    13 – 30 noyabr tarixlərində "Baku Electronics"də səbirsizliklə gözlənilən "Super Cümə" kampaniyası baş tutacaq.

    70 %-ə qədər endirim və nağd qiymətdən 24 aya hissə-hissə ödəmə imkanı müştəriləri gözləyir.

    Indi Roborock 559,99 manat deyil, 379,99 manata, BEKO REF 1999,99 manat deyil, 1199,99 manata, Dyson Fen daraq 1599,99 manat deyil, 1099,99 manata müştərilərə təqdim edilir.

    Bu Super Cümə-də kreditlə almaq istəyən müştərilər də sevinəcək!

    Belə ki, indi Apple və Smartfonlar endirilmiş qiyməti ilkin ödənişsiz, faizsiz 18 ay, Məişət Texnikası, TV-lər üçün isə ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 18 ay müddətlə bölmə imkanı hər kəsi sevindirəcək!

    Bu fürsətlər yalnız 18 gün üçün keçərlidir 13–30 noyabr tarixlərini qaçırmayın!

    "Super Cümə" ilə möhtəşəm endirimlərin dadını çıxarın!

    Baku Electronics 30 ildən çoxdur ki müştərilərinə keyfiyyətli məhsullar, sərfəli endirimlərlə yanaşı güvən və etibar da bəxş edir. Şirkət "Samsung", "LG", "Bosch", "Sony", "Huawei", "Xiaomi", "Tefal", "Rowenta", "Panasonic", "Philips", "Kenwood", "Braun", "Delonghi" kimi brendlərin rəsmi distribüteri, "Apple" brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.

    Bu "Super Cümə" Baku Electronics-in bütün Bakı və region mağazalarında keçərlidir:

    Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və ya 143

    "Baku Electronics"də "Super Cümə" başladı!

    Baku Electronics Super Cümə

    Son xəbərlər

    18:42

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Region
    18:28

    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    18:22

    Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    18:19

    Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    18:09

    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Media
    18:05
    Foto

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilib

    Fərdi
    17:40

    Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti