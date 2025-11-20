"Baku Electronics"də "Super Cümə" başladı!
- 20 noyabr, 2025
- 17:22
13 – 30 noyabr tarixlərində "Baku Electronics"də səbirsizliklə gözlənilən "Super Cümə" kampaniyası baş tutacaq.
70 %-ə qədər endirim və nağd qiymətdən 24 aya hissə-hissə ödəmə imkanı müştəriləri gözləyir.
Indi Roborock 559,99 manat deyil, 379,99 manata, BEKO REF 1999,99 manat deyil, 1199,99 manata, Dyson Fen daraq 1599,99 manat deyil, 1099,99 manata müştərilərə təqdim edilir.
Bu Super Cümə-də kreditlə almaq istəyən müştərilər də sevinəcək!
Belə ki, indi Apple və Smartfonlar endirilmiş qiyməti ilkin ödənişsiz, faizsiz 18 ay, Məişət Texnikası, TV-lər üçün isə ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız 18 ay müddətlə bölmə imkanı hər kəsi sevindirəcək!
Bu fürsətlər yalnız 18 gün üçün keçərlidir 13–30 noyabr tarixlərini qaçırmayın!
"Super Cümə" ilə möhtəşəm endirimlərin dadını çıxarın!
Baku Electronics 30 ildən çoxdur ki müştərilərinə keyfiyyətli məhsullar, sərfəli endirimlərlə yanaşı güvən və etibar da bəxş edir. Şirkət "Samsung", "LG", "Bosch", "Sony", "Huawei", "Xiaomi", "Tefal", "Rowenta", "Panasonic", "Philips", "Kenwood", "Braun", "Delonghi" kimi brendlərin rəsmi distribüteri, "Apple" brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Bu "Super Cümə" Baku Electronics-in bütün Bakı və region mağazalarında keçərlidir:
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və ya 143