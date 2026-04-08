Bakıda nizamnamə kapitalı 1,5 milyon manata yaxın olan yeni şirkət yaradılıb
Biznes
- 08 aprel, 2026
- 13:10
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Zığ SDL" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zığ Yolu şosesi, 9, nizamnamə kapitalı 1,43 milyon manat, qanuni təmsilçisi isə Zamin İsrayil oğlu Məmmədovdur.
