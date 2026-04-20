    Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun toplantılarına hazırlıq müzakirə olunub

    Biznes
    • 20 aprel, 2026
    • 10:09
    Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun toplantılarına hazırlıq müzakirə olunub

    İqtisadiyyat Nazirliyində 16-19 iyunda Bakıda keçiriləcək İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 51-ci İllik Toplantılarına hazırlıq məqsədilə məlumat sessiyası təşkil edilib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, tədbirdə Qrupa üzv ölkələrin ölkəmizdəki diplomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri iştirak edib.

    İqtisadiyyat nazirinin müşaviri Əsgər Ələkbərov, Xarici İşlər Nazirliyinin İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin müşaviri Sabir Rzayev İllik Toplantıların strukturu, iştirak qaydaları, qeydiyyat prosedurları ilə bağlı məlumat veriblər. Bildirilib ki, builki toplantılar "Davamlı rifah üçün regional inteqrasiya" mövzusuna həsr olunub. Qeyd edilib ki, mövzu artan regional və qlobal əməkdaşlıq çağırışlarını əks etdirir, Azərbaycanın regional bağlantılar və əməkdaşlıq platformalarında oynadığı strateji rolu vurğulayır.

    Ölkəmizin 2010-cu ildən sonra 2-ci dəfə bu nüfuzlu tədbirə ev sahibliyi etməsinin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. 2026-cı il İllik Toplantılarının üzv ölkələr arasında yeni tərəfdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi baxımından mühüm platforma olduğu qeyd olunub. Bildirilib ki, İllik Toplantılar çərçivəsində sessiyalarla yanaşı, açılış mərasimi, Müdirlər Şurasının iclasları, özəl sektor forumu, gənclər forumu və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Tədbir iştirakçıları Azərbaycanın Qrupla mövcud əməkdaşlığı və perspektiv layihələr barədə məlumatlandırılıb.

    İslam İnkişaf Bankı Əsgər Ələkbərov Məlumat sessiyaları Xarici İşlər Nazirliyi Sabir Rzayev
    В Баку обсуждена подготовка к заседаниям Группы Исламского банка развития
    Preparations for IsDB meetings mulled in Baku

    Son xəbərlər

    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    19:55

    Deputat: Siyasi şəxslər tolerantlığı, multikulturalizmi aşılamalıdır

    Xarici siyasət
    19:54

    Sumqayıtda suyun verilişində fasilə yaranacaq

    İnfrastruktur
    19:52

    Media: İranın danışıqlarda iştirak etməmək qərarı hələ ki dəyişməyib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti