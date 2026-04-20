Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Бизнес
    • 20 апреля, 2026
    • 10:42
    В Баку обсуждена подготовка к заседаниям Группы Исламского банка развития

    В Министерстве экономики состоялась информационная сессия в целях подготовки к 51-м Ежегодным заседаниям Группы Исламского банка развития (ИБР), которые пройдут 16-19 июня в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    В мероприятии приняли участие представители аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств стран - членов Группы ИБР.

    В ходе сессии было подчеркнуто, что Азербайджан во второй раз после 2010 года принимает это престижное мероприятие. Отмечено, что Ежегодные заседания Группы ИБР 2026 года являются важной платформой с точки зрения расширения новых возможностей между странами-членами.

    В рамках Ежегодных заседаний наряду с сессиями предусмотрено проведение церемонии открытия, заседаний Совета директоров, форума частного сектора, молодежного форума и других мероприятий.

    Участники сессии были проинформированы о сотрудничестве Азербайджана с Группой, а также о перспективных проектах.

    В Баку обсуждена подготовка к заседаниям Группы Исламского банка развития

    Исламский банк развития Министерство экономики Азербайджана
    Фото
    Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun toplantılarına hazırlıq müzakirə olunub
    Фото
    Preparations for IsDB meetings mulled in Baku

