В Баку обсуждена подготовка к заседаниям Группы Исламского банка развития

В Министерстве экономики состоялась информационная сессия в целях подготовки к 51-м Ежегодным заседаниям Группы Исламского банка развития (ИБР), которые пройдут 16-19 июня в Баку.

В мероприятии приняли участие представители аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств стран - членов Группы ИБР.

В ходе сессии было подчеркнуто, что Азербайджан во второй раз после 2010 года принимает это престижное мероприятие. Отмечено, что Ежегодные заседания Группы ИБР 2026 года являются важной платформой с точки зрения расширения новых возможностей между странами-членами.

В рамках Ежегодных заседаний наряду с сессиями предусмотрено проведение церемонии открытия, заседаний Совета директоров, форума частного сектора, молодежного форума и других мероприятий.

Участники сессии были проинформированы о сотрудничестве Азербайджана с Группой, а также о перспективных проектах.