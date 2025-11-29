İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakıda Beynəlxalq Qiymətləndirmə Forumu keçirilib

    Biznes
    29 noyabr, 2025
    • 17:04
    Bakıda Beynəlxalq Qiymətləndirmə Forumu keçirilib

    Bakıda Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının təşəbbüsü ilə Beynəlxalq Qiymətləndirmə Forumu keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Palatadan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, tədbirdə müxtəlif ölkələrin qiymətləndirmə palatalarının və cəmiyyətlərinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər.

    Forum çərçivəsində Palatanın sədri Nüsrət İbrahimov, TDUB İdarə Heyətinin üzvü, Ankara Universitetinin professoru, beynəlxalq ekspert Harun Tanrıvermiş, Gürcüstan Qiymətləndiricilər Assosiasiyasının prezidenti, iqtisad elmləri doktoru, RICS Kral Sertifikatlı Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin üzvü, REV tanınmış Avropa Qiymətləndiricisi, daşınmaz əmlak, daşınar əmlak və biznes üzrə sertifikatlı qiymətləndirici, 2024-cü ildən Avropa Biznesin Qiymətləndirilməsi Standartları Komitəsinin (BVSC) üzvü, 2022-2024-cü illərdə Avropa Daşınmaz Əmlakın Qiymətləndirilməsi Standartları Komitəsinin (TEGOVA) üzvü Nino Beraia, Qırğızıstan Qiymətləndiricilər İttifaqının sədri, regional ekspert Sovetbek Zakirov və Qazaxıstan Milli Qiymətləndirmə Palatasının rəhbəri Mirzabek Amanbayev məruzələrlə çıxış ediblər.

    Tədbir çərçivəsində iştirakçı ölkələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa baş tutub. Görüşdə beş yeni istiqamət üzrə standartlaşdırma çərçivəsi, regional əməkdaşlıq imkanları, 2026-2027-ci illər üçün ortaq standart proqramı müzakirə olunub. Həmçinin milli qiymətləndirmə standartlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, bu istiqamətdə koordinasiya və əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul edilib.

    Bundan əvvəl ötən gün isə Gürcüstan Qiymətləndiricilər Assosiasiyasının prezidenti, iqtisad elmləri doktoru, RICS Kral Sertifikatlı Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin üzvü, REV Tanınmış Avropa Qiymətləndiricisi, Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən daşınmaz əmlak, daşınar əmlak və biznes üzrə sertifikatlı qiymətləndirici, 2024-cü ildən Avropa Biznesin Qiymətləndirilməsi Standartları Komitəsinin (BVSC) üzvü, 2022-2024-cü illərdə Avropa Daşınmaz Əmlakın Qiymətləndirilməsi Standartları Komitəsinin (TEGOVA) üzvü Nino Beraia Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının inzibati binasında təlim-seminar təşkil edib.

