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    Azərbaycanın aparıcı süd məhsulları istehsalçısı yenidən təşkil edilir

    Biznes
    • 01 oktyabr, 2026
    • 15:29
    Azərbaycanın aparıcı süd məhsulları istehsalçısı yenidən təşkil edilir

    Azərbaycanın aparıcı süd məhsulları istehsalçısı olan "Milla Dairy" MMC yenidən təşkil edilir.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, buna səbəb "Beverage Services" MMC-nin ona qoşulmasıdır.

    Xatırladaq ki, "Milla Dairy" 2006-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 283,45 milyon manatdır.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Beverage Services MMC
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