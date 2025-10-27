Azərbaycanda paltaryuyan maşınlara dair yeni texniki reqlament layihəsi hazırlanıb
Biznes
- 27 oktyabr, 2025
- 16:38
Azərbaycanda "Məişət paltaryuyan və qurutma funksiyalı paltaryuyan maşınlara ekodizayn tələblərinə dair Texniki reqlament" və "Məişət paltaryuyan və qurutma funksiyalı paltaryuyan maşınların enerji etiketlənməsinə dair Texniki reqlament" layihəsi hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənəd Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə ərsəyə gətirilib.
İctimai müzakirələr başa çatdıqdan sonra sənəd təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək.
Yeni texniki reqlament, Azərbaycanın ərazisində bazara çıxarılan məişət paltaryuyan və qurutma funksiyalı paltaryuyan maşınlara ekodizayn və enerji etiketlənməsi ilə bağlı məcburi tələbləri müəyyən edir.
