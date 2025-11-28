İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə idxal, ixrac və tranzit olunan yüklərin həcmi açıqlanıb

    Biznes
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:01
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə idxal, ixrac və tranzit olunan yüklərin həcmi açıqlanıb

    Orta hesabla sutka ərzində hava nəqliyyatı ilə idxal yükləri 80 ton, ixrac yükləri 5 ton, tranzit-transfer yüklər 600 ton həcmində olmaqla emal edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatı Baş Gömrük idarəsinin Logistika Mərkəzinin Gömrük Postunun rəisi Rövşən Mahmudzadə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Bakı Karqo Terminalı ölkə ərazisinə idxal, ixrac olunan, eləcə də tranzit, daşınan yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirir: "Gömrük rəsmiləşdirilməsi Avtomatlaşdırılmış Risk Analiz Sistemi (ARAS) vasitəsilə həyata keçirilir. ARAS sistemi həmin yüklərin gömrükdə yoxlanılmasına, cəlb olunmasına indikator vasitəsilə məlumat verir. Gömrük yoxlamaları həyata keçirildikdə qanunvericiliklə uyğunluq olarsa, o zaman məhsullar ölkəyə buraxılır. Gömrük buraxılışı uyğun deyilsə, müvafiq tədbirlər görülür".

    O qeyd edib ki, orta hesabla sutkada hava nəqliyyatı ilə 80 ton idxal yükləri, 5 ton ixrac yükləri, 600 ton tranzit-transfer yükləri gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilir. Hava daşıyıcıları vasitəsilə idxal, ixrac və tranzit yüklər Logistika Mərkəzi Gömrük postunda gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçir. Daşınan yüklər əsasən ABŞ, Avropa ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri istiqamətindədir".

    Dövlət Gömrük Komitəsi Hava Nəqliyyatı Gömrük

    Son xəbərlər

    12:24

    Sadiq Əliyev: Azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92 %-in üzərindədir

    Sosial müdafiə
    12:22

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilib

    Biznes
    12:21
    Foto

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:18

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:18

    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidir

    Xarici siyasət
    12:14

    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Anar Bağırov: Hüquqşünas peşəsi üzrə qəbul artırılmasa, gələcəkdə böyük problemlərlə qarşılaşacağıq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti