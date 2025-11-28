Бакинский грузовой терминал ежедневно обрабатывает около 700 тонн авиагрузов

Бакинский грузовой терминал в среднем за сутки обрабатывает 80 тонн импортных грузов, 5 тонн экспортных грузов и 600 тонн транзитно-трансферных грузов, перевозимых воздушным транспортом через Азербайджан.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил начальник таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления воздушного транспорта Ровшан Махмудзаде.

По его словам, терминал осуществляет оформление импортных, экспортных и транзитных грузов, проходящих через страну. Таможенные процедуры проводятся через Автоматизированную систему анализа рисков (ARAS), которая по установленным индикаторам определяет необходимость проверки. Если проверка подтверждает соответствие требованиям законодательства, груз допускается; при выявлении нарушений принимаются предусмотренные меры.

"В сутки оформляется в среднем 80 тонн импортных, 5 тонн экспортных и 600 тонн транзитно-трансферных грузов, перевозимых воздушным транспортом. Все они проходят оформление на таможенном посту Логистического центра. Основные направления перевозок - США, страны Европы и Объединенные Арабские Эмираты", - сказал Махмудзаде.