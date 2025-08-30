Azərbaycanda dövlət satınalmalarının iştirakçılarının orta sayı 6 %-ə yaxın artıb
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda açılışı baş tutmuş satınalmalar üzrə orta iştirakçı sayı açıq tender metodu üzrə 3,8, kotirovka sorğusu metodu üzrə 3,6 olmaqla, ümumilikdə 3,7 təşkil edib.
"Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə açılışı baş tutmuş satınalmalarda orta iştirakçı sayı ümumilikdə 5,7 % artıb.
"Dövlət satınalmalarında orta iştirakçı sayının artması rəqabətliliyin gücləndiyini və bazarda təchizatçı fəallığının artdığını göstərir. Orta iştirakçı sayı müvafiq dövrdə təklif vermiş bütün təchizatçıların sayının açılışı baş tutmuş bütün satınalmalara nisbəti ilə müəyyən edilir", - deyə məlumatda qeyd olunub.