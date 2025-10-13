Azərbaycanda daha 70 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 12:54
Noyabrın 25-də İqtisadiyyat Nazirliyinin Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərrac keçirəcək.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) olacaq. Hərraca ümumi dəyəri 331 min 475 manat olan 70 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən gec 3 bank günü qalana qədər qəbul olunacaq. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır.
Son xəbərlər
13:10
HƏMAS 13 israilli girovu azad edibDigər ölkələr
13:10
"Greentek Group"un fəaliyyəti müvəqqəti məhdudlaşdırılıbMaliyyə
13:08
Varşava Universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi"nin tədrisinə başlanılıbElm və təhsil
13:07
İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilərFutbol
13:04
Foto
Azərbaycan-İran-Rusiya üçtərəfli görüşü keçirilib, Kommünike qəbul olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:00
Makron istefa vermək niyyətində deyilDigər ölkələr
12:59
Sumqayıtda 800 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:58
Türkiyənin aparıcı raket istehsalçısı Azərbaycanda nümayəndəliyini yaradıbBiznes
12:55