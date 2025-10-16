Azərbaycanda daha 120 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq
Biznes
- 16 oktyabr, 2025
- 13:33
Dekabrın 2-də İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərrac keçirəcək.
"Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, hərrac Dövlət Xidmətinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) olacaq. Hərraca ümumi dəyəri 238 min 300 manat olan 120 nəqliyyat vasitəsi çıxarılacaq.
Sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən gec 3 bank günü qalana qədər qəbul olunacaq. Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslərə satışa çıxarılan əmlakla qabaqcadan tanış olmaq imkanı yaradılır.
Son xəbərlər
14:17
Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilibDigər ölkələr
14:13
Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyibRegion
14:12
İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olubDigər ölkələr
14:12
ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlərMaliyyə
14:12
Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyibDigər ölkələr
14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıbİncəsənət
14:04
Foto
Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbFərdi
14:03
Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyilRegion
14:00