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    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7 % artıb

    Biznes
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:58
    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7 % artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,8 % artaraq 900 967 təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Yanvar-sentyabr aylarında ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6,9 % artaraq 62 414 olub.

    Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 6,2 % artımla 247 206 təşkil edib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Vergi ödəyiciləri
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