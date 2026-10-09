Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 7 % artıb
Biznes
- 09 oktyabr, 2026
- 09:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 4,8 % artaraq 900 967 təşkil edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Yanvar-sentyabr aylarında ölkədə aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6,9 % artaraq 62 414 olub.
Həmin tarixə aktiv təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin) sayı isə 6,2 % artımla 247 206 təşkil edib.
Son xəbərlər
10:31
Foto
Azərbaycanın ilboyu turizm imkanları Türkiyənin dörd şəhərində təqdim olunubTurizm
10:29
Anar Bağırov: Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişaf edirXarici siyasət
10:27
"Bolonya" italiyalı müdafiəçi Matteo Darmianla müqavilə bağlayıbFutbol
10:26
Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyırXarici siyasət
10:25
İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona qədər genişləndirməyə hazırıqXarici siyasət
10:20
Prezident: Azərbaycan 2028-ci ildə MDB-də sədrliyi öz üzərinə götürməyə hazırdırDigər
10:19
İlham Əliyev: Laçında keçirilən tədbirlər bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıbXarici siyasət
10:18
Hadrutda 100-dən çox şəxs məşğulluqla təmin edilibSosial müdafiə
10:17