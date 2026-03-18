    Azərbaycan yeni dövlət standartlarının qəbulunu son 4 ildə 10 dəfə artırıb

    Biznes
    • 18 mart, 2026
    • 11:23
    Azərbaycan yeni dövlət standartlarının qəbulunu son 4 ildə 10 dəfə artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş yeni dövlət standartlarının sayı 2021-ci illə müqayisədə təxminən 10 dəfə çox olub

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun (AZSTAND) Baş direktorunun müavini Kəmalə Məmmədzadə "AZS ISO 20121:2026 Tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri" üzrə dövlət standartının təqdimatında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, əgər ​2021-ci ildə ölkədə 36 yeni dövlət standartı qəbul olunubsa, bu rəqəm ​2022-ci ildə 68, ​2023-cü ildə 139, ​2024-cü ildə 232, 2025-ci ildə isə 345 olub.

    "Təkcə bu ilin yanvar-fevral aylarında 36 yeni dövlət standartı qəbul edilib. Eyni zamanda, 6 mövcud standartın təkmilləşdirilməsi, onların aktuallığının və tətbiqinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi məqsədilə normativ sənədlərin dövri yoxlaması həyata keçirilib", - deyə K.Məmmədzadə əlavə edib.

    Bundan başqa, o deyib ki, 2024-2025-ci illərdə ətraf mühit, nəqliyyat və tikinti sahələri üzrə 82 yeni dövlət standartı qəbul edilib: "Bunun 32-si ətraf mühit, 25-i tikinti, 25-i isə nəqliyyat sahəsi üzrə qəbul edilib".

    11:55

    Əraqçi: Laricani ölkənin qərarvermə prosesində unikal şəxsiyyət olub

    Region
    11:52

    Nazir müşaviri: İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ümumilikdə 50 incəsənət məktəbi mövcuddur

    İncəsənət
    11:50

    Ər-Riyadda diplomatik məhəlləni hədəf alan PUA vurulub

    Digər ölkələr
    11:47

    Adil Kərimli: Bu il 1 996 incəsənət müəllimi attestasiyadan keçib

    İncəsənət
    11:45

    Baş konsul: Çanaqqalada, Qurtuluş müharibəsində, Qarabağda böyük zəfərlər qazanmışıq

    Region
    11:45

    Ötən gün 23 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Daxili siyasət
    11:43
    Foto

    Bakı metrosunda retro vaqonlar nümayiş etdiriləcək

    İnfrastruktur
    11:40

    "Real" gənc yarımmüdafiəçi Palasiosu göndərmək istəyir

    Futbol
    11:40

    Adil Kərimli: Bir neçə incəsənət sahəsi üzrə yeni dərsliklər hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti