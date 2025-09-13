Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb
Biznes
- 13 sentyabr, 2025
- 17:53
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 67,297 milyon ABŞ dolları dəyərində polad idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3 % çoxdur.
Avqustda Türkiyə Azərbaycana 11,523 milyon ABŞ dolları dəyərində polad ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 20 % çoxdur.
Türkiyənin 8 ayda polad ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,3 % artaraq 10 milyard 984 milyon ABŞ dolları, avqustda isə 1,3 % azalaraq 1 milyard 386 milyon ABŞ dolları olub.
