İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycan Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumuna qatılıb

    Biznes
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:52
    Azərbaycan Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumuna qatılıb

    Azərbaycan Çinin Şanxay şəhərind keçirilmiş Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumunda iştirak edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Çinə səfər edib, Şanxayda keçirilən 8-ci Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisinə qatılıb. Sərgidə Çinin Baş naziri Li Çian, müxtəlif ölkələrdən hökumət nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, eləcə də aparıcı texnologiya şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edib.

    İqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev sərgi çərçivəsində təşkil edilmiş Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumunda çıxış edib, Azərbaycanın rəqəmsal və dayanıqlı iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində həyata keçirdiyi islahatları qeyd edib, vurğulayıb ki, "Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişaf üzrə Milli Prioritetlər"ə uyğun olaraq ölkəmiz davamlı, inklüziv və innovasiyaya əsaslanan rəqəmsal iqtisadiyyat modelini formalaşdırır.

    O, diqqətə çatdırıb ki, insan kapitalının və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı ölkəmizin inkişaf strategiyasının prioritetlərindədnir. Rəqəmsal təhsil ekosisteminin və ömürboyu təhsilin formalaşdırılması üçün dünyanın qabaqcıl təhsil proqramları ilə əməkdaşlıq edilir. "Coursera" ilə əməkdaşlıq təhsil və iqtisadiyyat sahəsində dövlət qurumları, universitetlər və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında yeni sinerji yaradır. "Coursera Milli Proqramı" çərçivəsində artıq 45 mindən çox vətəndaş IV Sənaye İnqilabı texnologiyaları və digər sahələrdə bilik və bacarıqlar əldə edib.

    Forumda rəqəmsal infrastrukturun, o cümlədən bulud sistemləri, 5G, kiber təhlükəsizliyin modernləşdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, məlumat əsaslı qərarların qəbulu mexanizmləri barədə müzakirələr aparılıb.

    süni intellekt innovasiya forumu Elnur Əliyev

    Son xəbərlər

    12:26

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli kənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Digər
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Deputat: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    12:12

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:09

    "Neftçi" və "Qarabağ" arasında baş tutan matçların 45-də hər iki komanda qol vurmağı bacarıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti