Azərbaycan Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumuna qatılıb
- 07 noyabr, 2025
- 11:52
Azərbaycan Çinin Şanxay şəhərind keçirilmiş Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumunda iştirak edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Çinə səfər edib, Şanxayda keçirilən 8-ci Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisinə qatılıb. Sərgidə Çinin Baş naziri Li Çian, müxtəlif ölkələrdən hökumət nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, eləcə də aparıcı texnologiya şirkətlərinin rəhbərləri iştirak edib.
İqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev sərgi çərçivəsində təşkil edilmiş Süni İntellektlə İdarə Olunan Rəqəmsal İqtisadiyyat üzrə İnnovasiya Forumunda çıxış edib, Azərbaycanın rəqəmsal və dayanıqlı iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində həyata keçirdiyi islahatları qeyd edib, vurğulayıb ki, "Azərbaycan 2030: Sosial-iqtisadi inkişaf üzrə Milli Prioritetlər"ə uyğun olaraq ölkəmiz davamlı, inklüziv və innovasiyaya əsaslanan rəqəmsal iqtisadiyyat modelini formalaşdırır.
O, diqqətə çatdırıb ki, insan kapitalının və innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı ölkəmizin inkişaf strategiyasının prioritetlərindədnir. Rəqəmsal təhsil ekosisteminin və ömürboyu təhsilin formalaşdırılması üçün dünyanın qabaqcıl təhsil proqramları ilə əməkdaşlıq edilir. "Coursera" ilə əməkdaşlıq təhsil və iqtisadiyyat sahəsində dövlət qurumları, universitetlər və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında yeni sinerji yaradır. "Coursera Milli Proqramı" çərçivəsində artıq 45 mindən çox vətəndaş IV Sənaye İnqilabı texnologiyaları və digər sahələrdə bilik və bacarıqlar əldə edib.
Forumda rəqəmsal infrastrukturun, o cümlədən bulud sistemləri, 5G, kiber təhlükəsizliyin modernləşdirilməsi, rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, məlumat əsaslı qərarların qəbulu mexanizmləri barədə müzakirələr aparılıb.