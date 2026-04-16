İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    Biznes
    • 16 aprel, 2026
    • 17:58
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    "G Capital" MMC nizamnamə kapitalını 14,398 milyon manat və yaxud 9,4 % azaldaraq 153,775 milyon manatdan 139,377 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini 1 ay ərzində Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov prospekti, ev 206, məhəllə 466 ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, "G Capital" 2021-ci ildə yaradılıb, ləğv edilmiş "Gilan Holdinq" MMC-yə daxil olub.

    G Capital MMC Nizamnamə kapitalı İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti