İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Biznes
    • 24 aprel, 2026
    • 17:50
    Azərbaycan mis ixracından gəlirini 12 dəfəyə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan 60 milyon 856 min ABŞ dollar dəyərində 60 min 856 ton mis filizləri və konsentratları ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 55 milyon 638 min (11,6 dəfə), həcm baxımından isə 24 min 148 ton (7,4 dəfə) çoxdur.

    Hesabat dövründə mis filizləri və konsentratlarının ixracından əldə olunan gəlir ümumi ixrac gəlirlərinin 1,1 %-ni təşkil edib.

    3 ay ərzində Azərbaycan xarici ölkələrlə 9 milyard 407 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 21,9 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 5 milyard 402 milyon ABŞ dolları ixracın, 4 milyard 5 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 15,4 % azalıb, idxal isə 29,3 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 398 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 93,4 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Xarici ticarət dövriyyəsi Mis filizləri və konsentratları

