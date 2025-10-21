Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələri memorandum imzalayacaq
- 21 oktyabr, 2025
- 17:21
Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələr arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edqars Skuya "Mərkəzi Baltik- Azərbaycan" biznes forumunda bildirib.
Diplomatın sözlərinə görə, sənəd artıq iki ildir Bakı da daxil olmaqla müxtəlif şəhərlərdə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ölkələrin uğurlu qarşılıqlı fəaliyyətini möhkəmləndirəcək. "Bu, dörd ölkənin iş adamları arasında əməkdaşlığın davam etdiyini nümayiş etdirən memorandumdur. Bizim artıq gələcək qarşılıqlı fəaliyyət üçün möhkəm təməlimiz var və onu daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik", - E.Skuya qeyd edib.
O, həmçinin Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan tərəfdən yeni həmsədrinin təyin olunmasını gözlədiyini bildirib: "Komissiyanın növbəti iclasının tarixini bundan sonra müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. İclasda ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni ideya və razılaşmalar müzakirə olunacaq".
Səfir vurğulayıb ki, ölkələr arasında yüksək səviyyəli səfərlər müntəzəm olaraq keçirilir: "Bu il Latviyanın səhiyyə naziri Azərbaycana səfər edib, dekabrın əvvəlində isə Azərbaycanın səhiyyə nazirinin Riqaya səfəri gözlənilir".
Onun sözlərinə görə, müxtəlif səviyyələrdə səfər mübadiləsi gələn ildə də davam etdiriləcək.