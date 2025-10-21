İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələri memorandum imzalayacaq

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:21
    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələri memorandum imzalayacaq

    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələr arasında əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edqars Skuya "Mərkəzi Baltik- Azərbaycan" biznes forumunda bildirib.

    Diplomatın sözlərinə görə, sənəd artıq iki ildir Bakı da daxil olmaqla müxtəlif şəhərlərdə həyata keçirilən layihə çərçivəsində ölkələrin uğurlu qarşılıqlı fəaliyyətini möhkəmləndirəcək. "Bu, dörd ölkənin iş adamları arasında əməkdaşlığın davam etdiyini nümayiş etdirən memorandumdur. Bizim artıq gələcək qarşılıqlı fəaliyyət üçün möhkəm təməlimiz var və onu daha da inkişaf etdirmək niyyətindəyik", - E.Skuya qeyd edib.

    O, həmçinin Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının Azərbaycan tərəfdən yeni həmsədrinin təyin olunmasını gözlədiyini bildirib: "Komissiyanın növbəti iclasının tarixini bundan sonra müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. İclasda ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yeni ideya və razılaşmalar müzakirə olunacaq".

    Səfir vurğulayıb ki, ölkələr arasında yüksək səviyyəli səfərlər müntəzəm olaraq keçirilir: "Bu il Latviyanın səhiyyə naziri Azərbaycana səfər edib, dekabrın əvvəlində isə Azərbaycanın səhiyyə nazirinin Riqaya səfəri gözlənilir".

    Onun sözlərinə görə, müxtəlif səviyyələrdə səfər mübadiləsi gələn ildə də davam etdiriləcək.

    Azərbaycan Latviya Edqars Skuya "Mərkəzi Baltik- Azərbaycan" biznes forumu
    Азербайджан укрепляет деловые связи с Латвией, Эстонией и Финляндией
    Azerbaijan strengthening business ties with Latvia, Estonia and Finland

    Son xəbərlər

    18:19

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    18:14

    BDU-nun magistrləri Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub

    Elm və təhsil
    18:12

    MPK rəhbərliyi paraatletika millisinin baş məşqçisi ilə uzunmüddətli planları müzakirə edib

    Fərdi
    18:09

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Region
    18:07

    Aİ səfiri: "Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq prioritetləri üzərində iş tamamlanmaq üzrədir"

    Xarici siyasət
    18:03

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    18:01
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    18:00

    Mingəçevir və Ağcabədidə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti