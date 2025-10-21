Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Азербайджан укрепляет деловые связи с Латвией, Эстонией и Финляндией

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 16:13
    Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия подпишут меморандум о сотрудничестве между деловыми кругами.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя в рамках бизнес-форума "Центральная Балтика – Азербайджан".

    По словам дипломата, документ закрепит успешное взаимодействие стран в рамках проекта, реализуемого уже два года в различных городах, включая Баку. "Это меморандум о сотрудничестве, который демонстрирует, что работа между предпринимателями всех четырех стран продолжается. У нас уже есть прочная основа для дальнейшего взаимодействия, и мы намерены развивать ее дальше", – отметил Скуя.

    Он также сообщил, что Межправительственная комиссия Азербайджан-Латвия ожидает назначения нового сопредседателя со стороны Азербайджана. После этого станет возможным определить дату следующего заседания комиссии, на котором будут обсуждены новые идеи и соглашения для расширения двустороннего сотрудничества.

    Посол подчеркнул, что визиты на высоком уровне между странами проходят регулярно. В этом году Азербайджан посетил министр здравоохранения Латвии, а в начале декабря ожидается визит министра здравоохранения Азербайджана в Ригу. Обмен визитами, по его словам, продолжится и в следующем году на разных уровнях.

    Azərbaycan, Latviya, Estoniya və Finlandiyanın işgüzar dairələri memorandum imzalayacaq
    Azerbaijan strengthening business ties with Latvia, Estonia and Finland

    Лента новостей