Haqqımızda

Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib ​​​​​​​İqtisadiyyat Nazirliyində Ərəb Koordinasiya Qrupunun nümayəndə heyəti ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib
Biznes
12 avqust 2025 12:48
Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

İqtisadiyyat Nazirliyində Ərəb Koordinasiya Qrupunun nümayəndə heyəti ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

“Report” nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qurumda Ərəb Koordinasiya Qrupuna (ƏKQ) daxil olan İslam İnkişaf Bankı Qrupu, Əbu-Dabi İnkişaf Fondu, Küveyt Ərəb İqtisadi İnkişaf Fondu, Səudiyyə İnkişaf Fondu və Beynəlxalq İnkişaf üzrə OPEC Fondunun ekspertlərindən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə ölkəmizin Qrupa daxil olan maliyyə institutları ilə uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi vurğulanıb. Azərbaycanda biznesin inkişafı və investisiya qoyuluşları üçün yaradılmış əlverişli işgüzar mühit, potensial investisiya sahələri barədə məlumat verilib.

Nümayəndə heyəti Ərəb Koordinasiya Qrupunun Azərbaycanla əməkdaşlığın genişləndirilməsinə önəm verdiyini bildirib. 2026-cı ildə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun illik toplantılarının Azərbaycanda keçirilməsinin tərəfdaşlığın gücləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti qeyd edilib.

Görüşdə mövcud işbirliyinin genişləndirilməsi və dövlət zəmanətli investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi imkanları müzakirə edilib. Ərəb Koordinasiya Qrupunun dövlət zəmanətli investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində fəal iştiraka hazır olduğu nəzərə çatdırılıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Azerbaijan discusses cooperation with Arab Coordination Group
Rus versiyası Азербайджан обсудил сотрудничество с Арабской координационной группой

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycandakı cəzaçəkmə müəssisələrində peşə təhsilinin keyfiyyəti yüksəldiləcək
FotoAzərbaycandakı cəzaçəkmə müəssisələrində peşə təhsilinin keyfiyyəti yüksəldiləcək
12 avqust 2025 12:13
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 4 % artırıb
Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 4 % artırıb
12 avqust 2025 11:49
“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
“Zəyəm Texnologiyalar Parkı” maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
12 avqust 2025 10:59
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 6 %-dən çox artırıb
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci 6 %-dən çox artırıb
12 avqust 2025 10:49
Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 21 % artıb
Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 21 % artıb
12 avqust 2025 10:44
Azərbaycan daha bir ölkədən traktor almağa başlayıb
Azərbaycan daha bir ölkədən traktor almağa başlayıb
12 avqust 2025 10:23
Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər
Çində litium mədəninin bağlanması qlobal çatışmazlığa gətirib çıxara bilər
12 avqust 2025 07:24
​​​​​​​ABŞ ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək
​​​​​​​ABŞ ölkəyə idxal edilən qızıla rüsum tətbiq etməyəcək
12 avqust 2025 00:42
Azərbaycan Cənub-Şərqi Anadoludan dənli və paxlalı bitki idxalına çəkdiyi xərci 48 %-dən çox artırıb
Azərbaycan Cənub-Şərqi Anadoludan dənli və paxlalı bitki idxalına çəkdiyi xərci 48 %-dən çox artırıb
11 avqust 2025 17:53
Azərbaycan iki ölkədən zəncəfil idxalını kəskin artırıb
Azərbaycan iki ölkədən zəncəfil idxalını kəskin artırıb
11 avqust 2025 17:44

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi