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    Azərbaycanın 2 güləşçisi "Bakı 2015"də finala yüksəlib - YENİLƏNİR

    Bunlar Rəsul Çunayevlə Rafiq Hüseynovdur

    Bakı. 13 iyun. REPORT.AZ/ “Bakı 2015” I Avropa Oyunlarında yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsinə start verilib. "Report"un məlumatına görə, ilk yarış günündə Azərbaycanın 4 təmsilçisi mübarizə aparır. 

    Onlardan Rəsul Çunayev (71 kq) və Rafiq Hüseynov (80 kq) finala yüksəldiyi halda, Elman Muxtarov (59 kq) yarımfinalda, Orxan Nuriyev (98 kq) 1/4 finalda uduzub. 

    59 kq 

    1/8 final - Elman Muxtarov - Gizo Meladze (Gürcüstan) 5:3
    1/4 final - Elman Muxtarov - Stig-Andre Berg (Norveç) 7:6
    1/2 final - Elman Muxtarov - Stepan Maryanyan (Rusiya) 3:11
    Bürünc medal görüşü - Roman Amoyan (Ermənistan) - Elman Muxtarov

    71 kq
    1/8 final - Rəsul Çunayev - Daniel Kataraqa (Moldova) 7:6
    1/4 final - Rəsul Çunayev - Dominik Etlinger (Xorvatiya) 4:0
    1/2 final - Rəsul Çunayev - Svilen Kostadinov (Bolqarıstan) 10:0
    FİNAL - Rəsul Çunayev - Balint Korpasi (Macarıstan) 

    80 kq

    1/8 final - Rafiq Hüseynov - Mixael Vaqner (Avstriya) 11:0

    1/4 final - Rafiq Hüseynov - Daniel Aleksandrov (Bolqarıstan) 10:0

    1/2 final - Rafiq Hüseynov - Selçuk Cebi (Türkiyə) - 9:0

    FİNAL - Rafiq Hüseynov - Yevgeni Saleev (Rusiya)

    98 kq

    1/16 final - Orxan Nuriyev - Teodoros Tunisidis (İsveç) 4:1

    1/8 final - Vilius Laurinaitis (Litva) - Orxan Nuriyev 1:9

    1/4 final - Orxan Nuriyev - İslam Maqomedov (Rusiya) 1:3

    Təsəlliverici görüş - Orxan Nuriyev - Ardo Arusaar (Estoniya) 

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