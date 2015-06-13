Azərbaycanın 2 güləşçisi "Bakı 2015"də finala yüksəlib - YENİLƏNİR

Bakı. 13 iyun. REPORT.AZ/ “Bakı 2015” I Avropa Oyunlarında yunan-Roma güləşçilərinin mübarizəsinə start verilib. "Report"un məlumatına görə, ilk yarış günündə Azərbaycanın 4 təmsilçisi mübarizə aparır.
Onlardan Rəsul Çunayev (71 kq) və Rafiq Hüseynov (80 kq) finala yüksəldiyi halda, Elman Muxtarov (59 kq) yarımfinalda, Orxan Nuriyev (98 kq) 1/4 finalda uduzub.
59 kq
1/8 final -
Elman Muxtarov - Gizo Meladze (Gürcüstan) 5:3
1/4 final - Elman Muxtarov - Stig-Andre Berg (Norveç) 7:6
1/2 final - Elman Muxtarov - Stepan Maryanyan (Rusiya) 3:11
Bürünc medal görüşü - Roman Amoyan (Ermənistan) - Elman Muxtarov
71 kq
1/8 final - Rəsul Çunayev - Daniel Kataraqa (Moldova) 7:6
1/4 final - Rəsul Çunayev - Dominik Etlinger (Xorvatiya) 4:0
1/2 final - Rəsul Çunayev - Svilen Kostadinov (Bolqarıstan) 10:0
FİNAL - Rəsul Çunayev - Balint Korpasi (Macarıstan)
80 kq
1/8 final - Rafiq Hüseynov - Mixael Vaqner (Avstriya) 11:0
1/4 final - Rafiq Hüseynov - Daniel Aleksandrov (Bolqarıstan) 10:0
1/2 final - Rafiq Hüseynov - Selçuk Cebi (Türkiyə) - 9:0
FİNAL - Rafiq Hüseynov - Yevgeni Saleev (Rusiya)
98 kq
1/16 final - Orxan Nuriyev - Teodoros Tunisidis (İsveç) 4:1
1/8 final - Vilius Laurinaitis (Litva) - Orxan Nuriyev 1:9
1/4 final - Orxan Nuriyev - İslam Maqomedov (Rusiya) 1:3
Təsəlliverici görüş - Orxan Nuriyev - Ardo Arusaar (Estoniya)
Sport DepartmentXəbərin müəllifi
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