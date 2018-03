3 Azerbaijani wrestlers promise medals in Baku 2015

Baku. 13 June. On REPORT.AZ/ A tournament on Greco-Roman wrestling of I European games Baku-2015 started.

Report informs, 4 representatives of Azerbaijan compete in the first day of the tournament.

Elman Mukhtarov (59 kg), Rasul Chunayev (71 kg) and Rafig Huseynov (80 kg) passed to semifinal by beating their 2 opponents. Orkhan Nuriyev (98 kg) is waiting for his opponent in 1/4 finals.

59 kg

1/8 - Elman Mukhtarov - Gizo Meladze (GEO) 5: 3

1/4 finals - Elman Mukhtarov - CITGO-André Bergen (NOR)

71 kg

1/8 - Rasul Chunaev - Daniel Cataraga (MDA) 7: 6

1/4 final - Rasul Chunaev - Dominique Etlingera (CRO)

80 kg

1/8 - Rafig Huseynov - Michael Wagner (AUT) 11: 0

98 kg

1/16 - Orkhan Nuriyev - Theodoros Tounosidis (SWE) 4: 1

1/8 - Vilius Laurinaitis (LTU) - Orkhan Nuriyev.